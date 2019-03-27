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Ürkmezer’den işçilere teşekkür

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:18
Ürkmezer’den işçilere teşekkür

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer,öğle yemeğinde buluştuğu Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.


Birim Müdürü Yunus Kol’un da hazır bulunduğu yemek sonrası işçilerle sohbet eden Ürkmezer, yaklaşık iki yıldır Safranbolu için birlikte iyi bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek,“Allah’a şükürler olsun ki Ankara’dan, üstlerimizden ya da vatandaşlarımızdan hep olumlu dönüşler aldık.Bununla beraber taşerondan kadroya geçiş süreci de bizlere nasip oldu. Orada da haksızlıkları giderecek şekilde düzenlemeler yaptık. Yani eşit işe eşit maaş gibi. Hepimiz ekmek paramız için çalışıyoruz. Bu nedenle helal para kazanmamız için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesi olarak biz bunu başardık” dedi.


Sokakta çalışandan, masa başında olana, çay servisi yapandan, asfaltta çalışana kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Memurundan, işçi arkadaşlarıma hatta İŞKUR personelimize kadar hepinizden Allah razı olsun. Mesai mefhumu gözetmeksizin,var gücünüzle çalıştınız. Bazılarınız zaman zaman tehlikeli işlerde yapıyor. Bu nedenle sizlerden ricam önce sağlığınıza dikkat etmeniz, önce can güvenliği, önce sizin sağlığınız. Bu vesile ile sokakta çalışan arkadaşımdan, masa başında olana, çay servisi yapandan, asfaltta çalışana kadar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bundan sonra işlerinizde kolaylık versin. Ailelerinizle beraber mutlu, huzurlu bire yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.


Konuşma sonrası söz alan işçiler ise Ürkmezer’e birlikte çok güzel bir iki yıl geçirdiklerini ifade ederek teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:18
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