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Ürkmezer, “Sorunları istişare içerisinde çözüme kavuşturuyoruz”

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü toplantılarında konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

26 Mart 2019 Salı 17:46
Ürkmezer, “Sorunları istişare içerisinde çözüme kavuşturuyoruz”

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü toplantılarında konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer sorunları istişare içerisinde çözüme kavuşturduklarını belirtti.


Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, vatandaşların çeşitli konularda istek, şikayet ve taleplerini dinleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, sorunların çözümü konusunda notlar alarak beraberindeki birim amirlerine talimatlar verdi.


Makamların gelip geçici olduğunu, önemli olanın ise millete hizmet etmek olduğunu belirten Ürkmezer, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmayı çalışıyoruz, onların rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamaları bizim için önemli ve değerlidir. Bizler devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz. Halkımızla her hafta buluşup birebir sorunları dinliyoruz, devletimizin imkanları dahilinde sıkıntıları gidermek için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Halkımızla istişare içerisinde sorunlarıçözüme kavuşturmaya gayret gösteriyoruz" dedi.


Toplantının sonunda Barış Mahalle Muhtarı Şahin Yavuz, Safranbolu’da gerçekleştirdiği çalışmalardan ve vatandaşlara olan yakın ilgisinden dolayı Ürkmezer’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.


Toplantıya Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in yanı sıra Kaymakamlık ve Belediye Birim Müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:46
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