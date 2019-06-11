Ürgüp’te uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp’te 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp’te 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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