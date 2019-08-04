Ürgüp’te trafik kazası: 2 yaralı Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi’nde bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beyaz bir otomobil ile ticari taksinin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralanırken kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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