Ürgüp’te kaçak yapı yıkıldı
Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.
Nevşehir Valiliği tarafından bu sabah kaçak yapılan yıkılacağı kararının alınmasından sonra Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapımının yıkımına başlandı. Yıkımın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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