Ürgüp’te kaçak yapı yıkıldı Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.

Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.

Nevşehir Valiliği tarafından bu sabah kaçak yapılan yıkılacağı kararının alınmasından sonra Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapımının yıkımına başlandı. Yıkımın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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