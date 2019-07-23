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Ürgüp Belediyesi’nden yerinde tespit ve hizmet atağı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 15 Temmuz Mahallesi ve Kavaklıönü Mahallesi’ne giderek eksikliklerin tespiti ve hizmete dönüştürülmesi noktasında belediye ekipleriyle yerinde değerlendirmelerde bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 15:35
Ürgüp Belediyesi’nden yerinde tespit ve hizmet atağı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 15 Temmuz Mahallesi ve Kavaklıönü Mahallesi’ne giderek eksikliklerin tespiti ve hizmete dönüştürülmesi noktasında belediye ekipleriyle yerinde değerlendirmelerde bulundu.


Yeni dönem ile birlikte Ürgüp’te bekleyen hizmetlerin ve eksikliklerin giderilmesi noktasında sürdürülen yoğun çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Aktürk’ün bizzat katıldığı çalışmalarda, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesiyle çözümün hızla sonuca ulaşması için planlamalar yapıldı. Birimlerin koordine çalışmasıyla çözümlerin her ayağında sorunsuz ilerlemesi adına belediye ekipleriyle toplantı yapan Aktürk, “vatandaşın öncelikli ihtiyaçlarını gidermek adına, titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, adım adım gezerek Ürgüp’ümüzü yarınlara hazırlıyoruz. Amacımız günün sorunlarını çözmekten öte, yarın oluşabilecek problemleri göz ardı etmeden hizmet sunmak” dedi.


Başkan Aktürk’ü tanıyıp yanına gelen çocuklardan birinin kendisine sarılmasıyla çalışmalar sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:35
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