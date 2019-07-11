Ürgüp Belediyesi itfaiye personeline ilk yardım eğitimi verildi Ürgüp Belediyesi İtfaiye Personeline uygulamalı ilk yardım ve acil müdahale eğitimi verildi.

Ürgüp Belediyesi İtfaiye Personeline uygulamalı ilk yardım ve acil müdahale eğitimi verildi.

Ürgüp Belediyesi İtfaiye Personeline İşyeri Hekimi Dr. Sıtkı Çakaloz ve İş Güvenliği Uzmanı Tuncay Ergün tarafından uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

15 İtfaiye erine verilen eğitimlerde personele kalp masajı, sunni teneffüs, kırık müdahalesi, kanamalı yaralanmalarda kanın durdurulması gibi temel ilk yardım müdahaleleri öğretildi.

Yetkililer, acil durumlarda ilk müdahalenin yapılması amacıyla alınan eğitimlerin yangınlarda 112 acil ekiplerinin giremediği durumlarda hayati önem taşıdığını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.