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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Ecz.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.


Milli iradenin önemine vurgu yapan Başkan Aktürk, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin yıl dönümünün geldiğini anımsatarak bir millet olarak vatana ve bayrağa sahip çıkmanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.


Vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğinin bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini kaydeden Aktürk, şanlı tarihimiz boyunca nice ihanet ve badireye göğüs germiş olan milletimizin, 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha kendisinden bekleneni hakkıyla yerine getirmiş, vatan, millet, namus uğruna canını ve kanını vermekte asla tereddüte düşmediğini belirterek, Günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile de vatansever milletimiz ve kamu görevlileri bu aziz vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya emsali görülmemiş bir biçimde bir kez daha haykırmıştır dedi.


Aktürk, “15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emrindeki vatansever neferler karşısında boyun eğmek zorunda kaldığına dikkati çekerek 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere Ülkemizin aydınlık geleceği uğruna, Vatan aşkıyla canını hiçe sayan Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor; Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
  1. doğa

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