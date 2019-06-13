Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Türkiye Belediyeler Birliği meclis toplantısına katıldı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk,Ankara’da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi ilk toplantısına katıldı.

TBB Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığındaki toplantıya katılan Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, Ürgüp’ün ulusal ve uluslararası birliklerle gücüne güç katması ve söz sahibi olması için birliklere önem verdiğini vurgulayarak, "Türkiye Belediyeler Birliği toplantısının ilkini TBB Başkanı Sayın Fatma Şahin başkanlığında yaptık. Alınan kararların hem ilçemiz hem tüm belediyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

TBB Meclis Üyesi olarak toplantıya katılan Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, "Yeni dönemde Türkiye Belediyeler Birliğimizde görev alacak, birlik başkanı, encümen üyeleri ve başkanlık divanı üyelerine çalışmalarında başarılar dilerim." Diye konuştu.