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Urganlı’nın Deposunda tadilat çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun Urganlı Mahallesi’ne altyapı projesi kapsamında 600 metreküplük bir içme suyu deposu inşa edeceklerini belirterekmevcut ayaklı su deposunda ise sıva, boya ve çevre düzenlemesi işine başladıklarını açıkladı.

01 Mart 2019 Cuma 16:51
Urganlı’nın Deposunda tadilat çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun Urganlı Mahallesi’ne altyapı projesi kapsamında 600 metreküplük bir içme suyu deposu inşa edeceklerini belirterekmevcut ayaklı su deposunda ise sıva, boya ve çevre düzenlemesi işine başladıklarını açıkladı.


Turgutlu’nun Urganlı Mahallesindeki içme suyu deposu ile ilgili olarak çıkan haber sonrasında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 154 Mahalle Projesinin içerisinde Urganlı Mahallesinin de olduğu belirtildi. Proje için kredi talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, başvurunun sonuçlanmasının beklendiğinin altı çizildi. Kimliği belirsiz ve kötü niyetli kişiler tarafından depo içerisinin ve dışarısının deformasyona uğratıldığını ifade eden yetkililer, yeni depo inşa edilene kadar ayaklı su deposunun sıva, boya ve çevre düzenlemesi işine başlandığını belirtti. Kullanım açısından vatandaşlara sıkıntı oluşturan ayaklı içme suyu depolarının bertarafına il genelinde başladıklarını vurgulayan MASKİ yetkilileri, Urganlı’ya da günümüz teknolojisine uygun yeni bir depo inşa edeceklerini söyledi. Urganlı’da otomatik klorlama işleminin ayaklı su deposundan değil, sondajların bulunduğu noktalardan yapıldığı da belirtildi.


İl genelinde olduğu gibi Turgutlu ilçesinde de yürütülen içme suyu depoları ile terfi binaları tadilatı kapsamında mahalledeki 3 terfi binasında bakım onarım çalışmaları tamamlandığı bildirilen açıklamda, ilçede ilk olarak 13 içme suyu deposunda bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan ikinci etap işi kapsamında 27 adet içme suyu deposu ve 30 adet terfi binasının bakım onarımında ise sona yaklaşıldığı dile getirildi. Açıklamada ayrıca Turgutlu’da bugüne kadar sadece içme suyu depolarının bakım onarımına 1 milyon 250 bin TL yatırım yapıldığının da altı çizildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:51
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