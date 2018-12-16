Ureykat İsrail'de elçilik açacak Arap ülkelerine "meydan okudu"

İSTANBUL (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açacak Arap ülkelerine meydan okuduğunu söyledi.

Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'da bulunan Ureykat, "Aljazeera" televizyonuna yaptığı açıklamada, "İsrail ile ilişkileri normalleştiren Arap ülkeleri, Filistinlilerin kanının akmasında bir sakınca görmüyor demektir." dedi.

"İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açacak Arap ülkelerine meydan okuyorum." ifadesini kullanan Ureykat, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak isteyenlerin ise Hazreti Muhammed'in "isra" ve "miraç" hadisesini inkar etmiş olacağını dile getirdi.

"Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plana da değinen Ureykat, söz konusu planın ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurması ve Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı olarak nitelendirmeyi reddetmesi gibi pek çok düzeyde uygulamaya konulduğunu belirtti.

Ureykat ayrıca Filistin uzlaşısının hayata geçirilmemesi için Hamas'ı terörle damgalamaya çalışan karar tasarısı ve Gazze ablukasını sürdürmenin de söz konusu anlaşmanın bir parçası olduğunu vurguladı.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri, olanların sorumlusunun Beyaz Saray olduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün yaptığı açıklamayla hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Filistin yönetimi, FKÖ ve Arap Birliği Avustralya'nın bu kararına tepki gösterirken Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya'nın kararını desteklediğini ifade etmişti.



Al Halife, Arap Birliği’nin Avustralya'nın kararına tepkisini, "Sorumsuzca söylenmiş bir söz. Avustralya'nın kararı, başta Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olmak üzere Filistinlilerin meşru taleplerine ve Arap Barış Girişimi'ne ters düşmemektedir. Bunu en iyi bilen Arap Birliğidir." sözleriyle eleştirmişti.

ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda reddedilmişti.



- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma



Son zamanlarda başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.



BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından ekim ayında başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.



İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.



Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.



İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.



Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.







