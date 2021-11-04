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Okur Postası 'Üretimi hayata geçirmemiz lazım'
Okur Postası

'Üretimi hayata geçirmemiz lazım'

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar "Üretimi hayata geçirmemiz lazım” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 21:08:00 -
'Üretimi hayata geçirmemiz lazım'

Yöneticilerimiz haftanın birinde faizleri düşürürler bir başka haftanın birinde de faizleri çıkarırlar. Sanki sanırsınız ki bu iş basit bir amelden öte değil. Fakat şunu yapmazlar; üretimi hayata geçirmezler. Halkın gözünde bir şeyler yapar gibi gözükürler.

Faizle dolar euro bir elin tırnakları gibidir. Biri inerken diğeri çıkar diğeri inerse diğeri yükselir. Yani faiz inerse dolar çıkar dolar inerse faiz yükselir. Bunlar ayrılmaz bir ikilidir. Bu amelin hiçbiri ekonominin düzelmesi için bir enstrüman aracı değildir. Sadece göz boyamadır. Ekonominin düzelmesi için mutlaka üretimi hayata geçirmemiz lazım gelmektedir. Üretimi hayata geçirdiğimiz zaman sizler de göreceksiniz ki gerek faiz , altın ve gerekse dolar otomatik olarak düşecektir. Korkmayın üretim deyin. Niye üretimden bu kadar korkarız inanın bana anlamış değilim. Üretmezsen yine faiz artacak yine dolar akıl tutulması bir miktara ulaşacak. Niye korkuyorsun?! Üretim için her vilayete en az beş tane olmak üzere fabrika yapmamız lazım gelmektedir. Bakınız Almanya’da her vilayette onlarca fabrika var. Adamlar üretiyor. Ondan olacak Avrupa’nın en zengini ülkesidir. Bakınız Almanya ikinci dünya harbinde yerle bir oldu. Adamların ülkesinin altı üstüne geldi. Fakat ne yaptılar yılmadılar çalıştılar ve bugünkü ekonomik gelişmişliğe ulaştılar. Ya da Çin’i yazayım. Adamlar uçanın kaçanın fabrikasını yapmışlar. Bugün gelinen noktada Çin Amerikayla bile baş edebilecek bir ekonomik güce ulaşmış durumdadır. Gelin memleket dahilinde fabrika seferberliği yapalım. Niye korkuyoruz?! Çekinceniz nedir?! Eğer gerçekten çekinceniz önemli ise bizimle paylaşın da bizler de sizlerin yanında olduğumuzu eğer geçerli bir mazeretiniz varsa olalım.

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