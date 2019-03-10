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"Üretimi artıracak hamleler yapmıyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu:- "Üretimi artıracak hamleler yapmıyoruz. Siz nüfusunuz yüzde 30 artarken buğday üretimini yüzde 3'lerde tutarsanız elbette ki yokluk olur, elbette ki fiyat pahalılığı olur"

10 Mart 2019 Pazar 19:11
"Üretimi artıracak hamleler yapmıyoruz"

GÜMÜŞHANE (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, "Üretimi artıracak hamleler yapmıyoruz. Siz nüfusunuz yüzde 30 artarken buğday üretimini yüzde 3'lerde tutarsanız, elbette ki yokluk olur, elbette ki fiyat pahalılığı olur." dedi.

Emanetoğlu, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığınca Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi'nin Necmettin Erbakan'ın yarım kalan hedeflerini tamamlamak için kurulduğunu söyledi.

Siyonizmin Türkiye ve dünya için büyük tehdit olduğunu belirten Emanetoğlu, sömürü düzeninin siyonizmin düzeni olduğunu, Türkiye'nin de bu sömürgeci anlayışın hedefi olduğunu iddia etti.

Emanetoğlu, Türkiye'de sebze, meyve ve hububat fiyatlarının çok yüksek oranda arttığını ifade ederek, AK Parti'nin tarım politikalarını eleştirdi.

Türkiye'nin yeteri kadar üretmeyen bir ülke olduğunu öne süren Emanetoğlu, şunları kaydetti:

"Üretimi artıracak hamleler yapmıyoruz. 2002'de AK Parti'nin iktidara geldiği yılda Türkiye'nin nüfusu 66 milyondu. Bugün 82 milyon. Bunun üzerine yaklaşık 4 milyon da mülteci koyun, 86 milyon. Çok basit bir hesapla Türkiye'nin 2002'deki sebze meyve üretiminin, hububat üretiminin 2019 yılında ne kadar artması gerekiyor? Elbetteki nüfus ne kadar arttıysa o kadar artması gerekir ancak gerçek böyle mi? Hayır. 2002 yılında 19,5 milyon ton olan buğday üretimi, 2018 yılında sadece 500 bin ton artarak 20 milyon tona ulaşmış. Siz nüfusunuz yüzde 30 artarken, buğday üretimini yüzde 3'lerde tutarsanız, elbette ki yokluk olur, elbette ki fiyat pahalılığı olur."

Toplantının ardından Yeniden Refah Partisi'nin Gümüşhane merkez ve ilçe teşkilatlarının tanıtımı yapıldı.

Toplantıya, Emanetoğlu'nun yanı sıra Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Çelik, Yeniden Refah Partisi Gümüşhane İl Başkanı Ziya Nas ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:11
  1. Gümüşhane
  2. Yeniden Refah Partisi
  3. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Zafer Emanetoğlu

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