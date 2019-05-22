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ÜRetim için büyükşehirden fedakarlık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beydeğirmeni Bölgesi’nin bir an önce faaliyete geçmesi ve şehrimizin hayvancılığın merkezlerinden biri haline gelebilmesi amacıyla önemli bir karar aldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:16
ÜRetim için büyükşehirden fedakarlık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beydeğirmeni Bölgesi’nin bir an önce faaliyete geçmesi ve şehrimizin hayvancılığın merkezlerinden biri haline gelebilmesi amacıyla önemli bir karar aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha önce metrekaresi 35 TL+KDV olarak belirlenen Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki arsaların metrekare fiyatını 25 TL+KDV’ye düşürdüklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, şehrimize önemli bir üretim merkezi kazandırmak için bu kararı aldıklarını belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olabilmesi için toplantı üzerine toplantı yapıyor. Geçen hafta Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ile Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının katılımıyla bir toplantı yapan Başkan Büyükkılıç, bu hafta ikinci bir toplantı daha gerçekleştirdi ve Beydeğirmeni konusunda almış oldukları önemli kararı kamuoyu ile paylaştı. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin daha aktif ve fonksiyonel olması ve bir an önce hayata geçirilmesi için gayretler gösterdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Gerek Borsamız, gerekse Kırmızı Et Üreticilerinin beklentilerinin farkındayız. Bizler katma değer sağlayacak ve istihdama vesile olacak üreticiler lehine fedakarlığa hazırız. Ancak maliyet ve altyapı konusunda hareket kabiliyetimiz sınırlı. Buradaki ücretleri tekrar değerlendirdik ve şartlarımızı zorlayarak 25 TL +KDV olarak karar verdik. En kısa sürede talepler toplanacak ve tahsisleri yapacağız. Bir an önce Beydeğirmeni projemizi aktif hale getirerek şehrimize önemli bir üretim merkezi kazandıracağız” dedi.


Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras da yaptıkları açıklamalarda Başkan Büyükkılıç’a üreticiyi dinleyerek vermiş olduğu karar nedeniyle teşekkür ederek, projenin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışacaklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:16
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