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Üreticilerle sohbet toplantıları sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, bakanlığın 2019 yılında uygulamaya koyduğu yenilikleri anlattı, sıkıntı ve isteklerini dinledi.

05 Mart 2019 Salı 11:05
Üreticilerle sohbet toplantıları sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, düzenlenen toplantıda bir araya geldiği Seyitgazili üreticilere, Bakanlığın 2019 yılında uygulamaya koyduğu yenilikleri anlattı, sıkıntı ve isteklerini dinledi.

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ilçenin Arslanbeyli mahallesinde düzenlediği, çorba ve Eskişehir bozası ikramı da yapılan sohbet toplantısına, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Dr. Emine Sever, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İhsan Çetin, kurum yöneticileri, teknik personel ile çok sayıda muhtar ve üretici katıldı. Müdür Dr. Sever, yaptığı konuşmada; köy odaları ve kahvehanelerinde unutulmaya yüz tutan eski sohbetleri hatırlatmak ve Devlet vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacıyla bu toplantıların düzenlendiğini belirterek, Çorba ve geleneksel Eskişehir bozası ikramı eşliğinde soğuk kış gecelerini bir nebze de olsa ısıtmak, üreticilerimizin ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek çözüm aramak için bir arada bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

 

Yeni yıldaki yenilikler

 

Bakanlık tarafından 2019 yılında uygulamaya konulan bir takım yeniliklerden kısaca bahseden İl Müdürü Dr. Emine Sever, 2019 yılından itibaren satılacak sütler için, 10 kuruş olarak ödenen süt prim desteğinin de 15 kuruş arttırılarak, litre başına 25 kuruşa yükseltildiğini ifade etti. Eskişehir’de biçerdöverle hasatta yüzde2’lik dane kayıp oranının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını, bu konuda üreticilerin de hasat zamanında dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

 

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da toplantıda yaptığı konuşmada; gece sohbet ortamında toplantı yapılmasından ve üreticilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

 

Daha sonra üreticilerimize söz verilerek ihtiyaç ve sorunlar hakkında bilgi alındı. Toplantı, karşılıklı soru-cevap şeklinde ve sohbet ortamında yapılan konuşmalarla sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:05
  1. Eskişehir
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