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Üreticilere süt tankları teslim edildi

Halk Sağlığı İçin Süt Toplama Merkezleri ve Soğuk Süt Zinciri Projesi, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde yapılan törenle hayata geçirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 16:01
Üreticilere süt tankları teslim edildi

Halk Sağlığı İçin Süt Toplama Merkezleri ve Soğuk Süt Zinciri Projesi, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde yapılan törenle hayata geçirildi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan olmak üzere, Birlik Başkanı Sırrı Öztürk ve çok sayıda süt üreticisinin katıldığı törende proje dahilinde temin edilen 14 adet süt tankı üreticilere teslim edildi.


Bu proje ile, Adıyaman merkez ve bağlı tüm ilçelerde kapasitelerine göre belirlenen lokasyonlarda süt toplama merkezi soğutma tankları temin edilecek. Toplamda proje kapasitesi 14 tonluk soğuk süt zincirinin oluşturulması amaçlanırken, toplamda 3 farklı ilçe ve 9 farklı köyden yaklaşık 80 süt üreticisi soğuk zincir altında üretimlerine devam edebileceklerdir.


Adil Alan törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada ilk adımını attığımız proje, halkın sağlıklı süt tüketebilmesi için birlik ile beraber GAP İdaresine sunmuş olduğumuz bir projemizdir. Halk sağlığı için soğuk süt ve soğuk zincirinin korunmasına yöneliktir. Projenin toplam bedeli 300 bin TL’dir. 210 bin TL’ si GAP İdaresi tarafından, 90 bin TL’si İl Genel Meclisi tarafından karşılandı. Bu gün toplam 14 adet süt tankının dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda Birlik Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü hem halkın sağlığının korunması hem de üreticilerimizin daha iyi şartlarda ve daha yüksek fiyatta sütü satması için her türlü çalışmayı yapıyor. Yine GAP İdaresine teşekkür ediyorum. Bu tür katma değeri yüksek olan projelere destek veriyor. Bu yıl kendilerine bu projeyi sunduk, projemiz kabul gördü. Bununla birlikte Aflatoksinle Mücadele Projesi’de kabul edildi.Her iki projenin de ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:01
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