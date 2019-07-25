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Üreticilere süt sağma makinesi

Adana’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğru sağım tekniklerini uygulayarak hayvan refahını korumak ve sofralara güvenilir gıdanın ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla hazırladığı proje kapsamında, üretim kaynakları kısıtlı üreticilere süt sağma makineleri teslim edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:11
Üreticilere süt sağma makinesi

Adana’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğru sağım tekniklerini uygulayarak hayvan refahını korumak ve sofralara güvenilir gıdanın ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla hazırladığı proje kapsamında, üretim kaynakları kısıtlı üreticilere süt sağma makineleri teslim edildi.


Tarım İl Müdürlüğünde düzenlenen törende Sarıçam, İmamoğlu, Seyhan ve Karaisalı ilçelerinde 5-30 adet damızlık süt sığırına sahip, büyükbaş süt sığırcılığı yaparak geçimlerini sağlayan üreticilere makinelerini teslim eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çift sağım başlıklı yağlı sistem süt sağma makinelerinin üreticilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.


Devletin her daim üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın hazırladığı bu proje sayesinde üreticilerimiz daha sağlıklı süt temin ederek hem sofralarımıza güvenilir gıdanın ulaşmasına hem de doğru sağım tekniklerini uygulayarak hayvan refahının korunmasına katkı sağlayacaklar” dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin’de katıldığı törende, Sarıçam ilçesinde 14, İmamoğlu ilçesinde 13, Karaisalı ilçesinde 7 ve Seyhan ilçesinde 2 üreticiye toplam 36 adet seyyar çift sağım başlıklı yağlı sistem süt sağma makinesini teslim etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:11
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