0553 313 94 23

Üreticiler bahçe zararlıları hakkında bilgilendirildi

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
Üreticiler bahçe zararlıları hakkında bilgilendirildi

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılıyor.


Fındıkta külleme hastalığı, yeşil kokarca ve tarımsal destekleme ile ilgili çiftçi eğitim ve toplantılarını ilçedeki her mahallede belli zamanlarda yapan ekipler, üreticilere küllenme hastalığı ile ilgili bilgi aktararak mücadele yöntemlerini anlattı. Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri, üreticilerin başta kültürel mücadele olmak üzere zorunlu durumlarda ise ilaçlı mücadeleye başlaması gerektiğini vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınova’ya nefes aldıracak yıkım
    1. Altınova’ya nefes aldıracak yıkım
    2. Hocaların hocası onuruna çınar fidanı..
    3. Ümit Sonkol, Denizli Basket ile anlaştı
    4. Karatay Belediyesinden Konya turizmine..
    5. Emniyet personeli yangın tatbikatı..
    6. Gürün’ün içme suyu hattı yenileniyor
    7. Menemenspor'dan orta sahaya takviye
    8. Başkan Yüksel sünnet olan çocukları..
    9. Bursagaz, saha operasyonlarını..
    10. AK Parti MKYK toplandı
    11. KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim..
    12. Kayıp kadın için 300 saatlik kamera..
    13. Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de..
    14. Başkan Okka’dan “İSO İkinci 500”..
    15. Adana'da trafik kazası! Yaralılar var
    16. Gökçeada Belediye Başkanından Rektör..
    17. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    18. Başkan Büyükgöz’den 15 Temmuz daveti
    19. Başarılı judocular ödüllendirildi
    20. "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları..
    21. İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a..
    22. Kumluca’da ev yangını
    23. 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası..
    24. AB'den Doğu Akdeniz tehdidi: Anlaşmayı..
    25. Uzmanlar: “2050 yılında ısı 3,5 ila..
    26. Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede..
    27. Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli..
    28. Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
    29. Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından..
    30. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'da
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap