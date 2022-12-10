'Üreticiden tüketiciye kadar olan mesafeye dikkat'

Ülkemizde son 3 yıldan beri hükümetimizin üzerinden başta gıda sektörü olmak üzere bir FİYAT ANARŞİSİ almış yürümüş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, gecesini/gündüzünü 7/24 saat millete ayırmış; canla başla olayların üzerine tek başına giden bir lider durumundadır. Bu hususta etkili ve yetkili Ticaret Bakanı ile Tarım Bakanları gıda sektöründe üreticiden, tüketiciye kadar olan mesafede maalesef basın önüne çıktıklarında üretimi şurdan aldık, şuraya çıkardık demeçleri tencerenin içini doldurmayan demeçlerdir. Üreticiden 1 Liraya alınan mal, tüketicinin çantasına 10 TL’ye girmektedir, aradaki fark sorulmamaktadır adeta, üretimle/tüketim arasındaki fark izah edilememektedir. Adeta her şey Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakılmış, o zaman o iki bakana ne gerek var? Sokak köpekleri için alınması gereken tedbirler dahi Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakılması ne acıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dahi üstlendi bir toplantıda, Belediye Başkanlarının gözlerinin içine baka baka gerekli tedbirleri alın talimatını verdi, Türkiye’de hangi Belediye Başkanı veya yetkililer hangi tedbirleri aldı kocaman bir HİÇ.. Sayın Cumhurbaşkanımız Haziran 2023 seçimlerinden sonra 20 yıldır yan gelip yaslanan bürokratları A’dan Z’ye istirahata sevk edeceğine inanıyoruz... Yıllar önce TV’lerde haksızlıklara karşı haykıran Savcı Sayan beyefendinin değerlendirilmesi için Akit’e yazı yazmıştım, ancak 2 dönem sonra değerlendirildi.. Bakın şimdi Türkiyemizin en çalışkan Belediye Başkanı konumunda, AĞRI onun sayesinde nereden nerelere geldi, adını bilmediğimiz 50 milletvekiline bedel. Devletimiz bugün için Cumhuriyet tarihinde altın çağını yaşıyor. Başta canımız Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımız sayın Soylu, Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu, Sanayi Bakanımız Sayın Varank, Milli Savunma Bakanımız Akar, Enerji Bakanımız Sayın Dönmez, Şehircilik Bakanımız Sayın Kurum ülkemizi Dünya’da gıpta edilir duruma getiren Bakanlarımızdır, halkın dertleri ile ilgilenmekten evlerine gidemeyen Bakanlarımızdır. İnşallah aralarına sayın İSTANBUL ZİRÂAT ODALARI BİRLİĞİ KOORDİNASYON KURULU BAŞKANI ÖMER DEMİR BEYEFENDİYİ de katarız.