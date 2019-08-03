Üretici kadınlar, kooperatifleşme yolunda ilk adımı attı

Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle ‘Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi Girişimi’ adıyla örgütlenen kadın üreticiler, kooperatifleşme yolunda ilk adımı attı. ‘Kadın Üreticiler Sorunlarını Tartışıyor’ isimli toplantıda farklı kesimlerinden bir araya gelen 100’ü aşkın üretici kadın, yaşadıkları sıkıntıları aşmanın yollarını konuştu.

Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle ‘Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi Girişimi’ adıyla örgütlenen kadın üreticiler, kooperatifleşme yoluyla elde edecekleri avantajlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan üretici kadınlar, üretim ve pazarlama esnasında yaşadıklarını anlattı.

Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi Girişimi üyeleri, kooperatifleşme yolunda kat ettikleri mesafeyi anlatırken, “Mezitli Belediyemizin kooperatifleşme yolunda bize büyük desteği var. Doğrudan ilişkili değiliz ama yürek bağımız var, gönül bağımız var. Amacımız, farklı yetenekleri, farklı güçleri bir araya getirerek daha büyük bir fayda sağlamak. Daha kaliteli ve çok üretim ortaya koymak istiyoruz. Her zaman kadınların, özellikle üretici kadınlarımızın yanında olan Mezitli Belediyemiz de bize her alanda destek veriyor” ifadelerini kullandılar.

Kooperatifleşme yolunda yapılması gerekenlerin de anlatıldığı toplantıda, kadın kooperatifi kurulması çalışmasını yürüten Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, “Kendisi Yüksek Ziraat Mühendisi olan Başkanımız Neşet Tarhan’ın hayali olan üretici kadınlarımızın kooperatifleşmesi yolunda büyük bir adım attık. Kooperatif girişimcisi kadınlarımızla aynı amaç üzerinde birleşerek bir yol yürüme kararı aldık. Bununla da sınırlı kalmadık hem yaşayacağımız sorunları önceden görebilmek hem de sorunsuz şekilde koperatifleşmesi için herkesin üzerine düşen görevi idrak edebilmesi amacıyla eğitim toplantılarında bir araya geldik. Son olarak da hedeflerimizi belirleyerek üretici kadınlarımızı aynı amaç üzerinde birleştirmek amacıyla burada toplandık. Burada kadınlarımız hem sorunlarını tartıştı hem de bir araya geldiklerinde güçlerinin ne denli artacağını önceden yaşanan örneklerle gördü. Artık kadınlarımız sorunlarını daha iyi biliyor, kazanımlarına daha fazla sahip çıkabiliyorlar” dedi.