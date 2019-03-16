0553 313 94 23

"Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Üreten Türkiye dünyanın her tarafında saygın bir Türkiye'dir. Bunu yaparsanız güçlü olursunuz ama elin oğlunun ürettiğini oturup tüketirseniz sizin itibarınız, gücünüz olmaz"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:43
"Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Üreten Türkiye dünyanın her tarafında saygın bir Türkiye'dir. Bunu yaparsanız güçlü olursunuz ama elin oğlunun ürettiğini oturup tüketirseniz sizin itibarınız, sizin gücünüz olmaz. O nedenle gücün kaynağı üretimdir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ödemiş Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru ve barışı için bedeli ne olursa olsun her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da insanlığa sığmayan bir katliam yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sadece İslam coğrafyasının değil, sadece Müslümanların değil insan olan herkesin, hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun insan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak her ortamda lanetliyoruz. Böyle bir insanlık dışı katliamı bütün dünya görmeli. Bütün dünya görmeli ki inanç üzerinden siyasetin ne kadar yanlış olduğunu görmeli. O insanlar masum insanlar. O insanlar sadece ve sadece Allah'a dua etmek için oraya gidiyorlar. Manevi dünyaları onların zenginliği. O zenginliğe herkesin saygı duyması lazım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3 arkadaşımızı görevlendirdik. Yeni Zelanda'daki cenazeye gidecekler."

Kılıçdaroğlu, 2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday ve 13 milyon dolarlık tütün ithal edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Batı'nın egemen güçleri dediler ki 'Çiftçiye doğrudan gelir desteği vereceğiz, ekmeyecek tarlasını, ben ona para vereceğim.' Para aldı, kimse ekmedi. Sonra ne oldu? Ekmeğe ihtiyaç var, patatese, bibere, domatese, salçaya ihtiyaç var. Nereden gelecek bunlar, 82 milyon kişi karnını doyuracak. Bu sefer Batı'nın egemen güçleri dedi ki 'Merak etmeyin buğday, patates, domates, mercimek biz size veririz. Ne isterseniz biz size veririz'. Şu patates Allah aşkına. 200 bin ton sıfır gümrüklü patates ithal ediyoruz. Şu patatesin güzelliğine bakın, bu topraklarda yetişiyor."

- İşsizlik sorunu

İşsizliği önüne geçmenin tek yolunun üretmek olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Üreten Türkiye dünyanın her tarafında saygın bir Türkiye'dir. Bunu yaparsanız güçlü olursunuz ama elin oğlunun ürettiğini oturup tüketirseniz sizin itibarınız, gücünüz olmaz. O nedenle gücün kaynağı üretimdir. Mustafa Kemal Atatürk neden fabrikalar kurdu, neden Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödeyerek, el aleme avuç açmamanın bir yolunu buldu. Devasa Osmanlı İmparatorluğu neden battı? Dünyaya egemen olan bir Osmanlı İmparatorluğu üretimden koparıldığı için battı."

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e destek istedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Ödemiş yakınlarındaki Yeniköy’de bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip, çay içti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:43
  1. ithalat
  2. secim2019
  3. üretim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    35 kişinin yaralandığı kazayı yapan şoför serbest kaldı
    1. 35 kişinin yaralandığı kazayı yapan..
    2. İhracatta ’Tasarım’, ’markalaşma’ ve..
    3. AK Parti Genel Sekreteri Şahin:..
    4. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 -..
    5. AGD’den Yeni Zelanda’daki ırkçı..
    6. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
    7. Orman turnuvasında kazanan Giresun
    8. Futbolcu Jacques Faty Azez'deki..
    9. Maçın ardından
    10. "Elektronik çek ve bono uygulamasını..
    11. İbrahim Kalın: "Bu sapık, cani katilin..
    12. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın..
    14. Alan ” Yıllardır aç kaldığımız..
    15. TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Anagold 24..
    16. Maçın ardından
    17. Aliyev biri Türk 399 mahkumu affetti
    18. Erkeklerden estetiğe rağbet
    19. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırıyı..
    20. AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı;..
    21. Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark..
    22. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    23. Yeni Zelanda'daki iki camiye..
    24. Okan Buruk: “Önümüzde önemli fırsatlar..
    25. "Herkese yüzme öğreteceğiz"
    26. Başkan Karaosmanoğlu’ndan İHA’ya veda..
    27. Bakan Ersoy’dan Gemlik Belediye Başkan..
    28. Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis..
    29. Adliyeden çıkarılan zanlıya papalı..
    30. Kuzey Marmara Otoyolu..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler