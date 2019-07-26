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Üreten elleri vatandaş çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda satılan tamamen el emeği ve doğal ürünler her cumartesi Batıkent Mahallesi’nde Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:23
Üreten elleri vatandaş çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda satılan tamamen el emeği ve doğal ürünler her cumartesi Batıkent Mahallesi’nde Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise, böyle bir hizmetin verilmesinden çok memnun olduklarını dile getiriyor.


Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Batıkent Belde Evi bahçesinde hazırlanan alanda hizmete açılmıştı. Satış noktasında, kırsal mahalle sakini kadınların ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler satışa sunuluyor. Kızılinler, Çukurhisar, Çalkara, Satılmışoğlu, Keskin, Cumhuriyet, Sakintepe, Yukarısöğütönü, Uludere, Uluönder ve Ertuğrulgazi mahallelerinde ikamet eden 30 kadının el emeği ve tamamen doğal olan ürünler, her cumartesi günü sabah saat 10.00’dan itibaren tüm gün boyunca Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor.


Vatandaşlar, verilen hizmetten çok memnun olduklarını dile getirerek, “Kadın Üretici Ürün Satış Noktası bizlere el emeği doğal ürünlere ulaşmamıza çok yardımcı oldu. Proje olarak da tüm Türkiye’ye örnek olması gerekiyor. Keşke Eskişehir’in her noktasında hatta Türkiye’nin her noktasında bu proje hayata geçirilmiş olsa. Bizlere böyle bir imkanı sağladığı için başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:23
  1. doğa

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