AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: ''Bütün dünyaya tank satacağız!''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tank Palet Fabrikası ile ilgili alınan karara ilişkin, "Bütün dünyaya tank satacağız oradan. Tank Palet'in arazisini de kimseye peşkeş çekmiyoruz, orası yine devletin kalmaya devam ediyor. O tesis devletin, o arazi devletin, sadece orada aynı zamanda BMC firması tank üretecek. Bu kadar basit." dedi.

Yavuz, partisinin Karapürçek İlçe Kadın Kollarınca düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hem içeriden hem dışarıdan Türkiye'nin geleceğine kurulan tuzakları boşa çıkartmak için Cumhur İttifakı'nı kurduğunu anımsattı.

Cumhur İttifakı'nda sadece iki partinin olduğunu vurgulayan Yavuz, "Yerimiz büyük usta Erdoğan'ın yanıdır. O zaman bırakın nereye istiyorlarsa oraya gitsinler ama trenden inenler trene binemeyecek bir daha. 'Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bırakır, bize yönelir' sanıyorlar, avuçlarını yalayacaklar." şeklinde konuştu.

"Ben size müjdeyi veriyorum''

Ada Treni'nin seferlerinin başlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini aktaran Yavuz, Erdoğan'ın 19 Mart Salı günü kente yapacağı ziyarete işaret ederek, "Ben size müjde veriyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız şehre girmeden önce Ada Treni şehre girecek. Bu kadar net." ifadelerini kullandı.

Tank Palet Fabrikası hakkında alınan karara karşı asılsız eleştirilerin yapıldığını belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Tayyip Bey'in olduğu yerde peşkeş çektirilebilir mi Allah aşkına? Sizin aklınıza yatıyor mu? Bin kişi çalışırken 5 bin kişi çalışsın diye bu adımı atıyoruz. Fırtına Obüs'leri çıkarıyor ama tank yapamıyoruz, tankı da yapalım diye bu adımı atıyoruz. Bütün dünyaya tank satacağız oradan. Tank Palet'in arazisini de kimseye peşkeş çekmiyoruz, orası yine devletin kalmaya devam ediyor. O tesis devletin, o arazi devletin, sadece orada aynı zamanda BMC firması tank üretecek. Bu kadar basit."

- Esnaf ziyareti

Sakarya Caddesi üzerindeki esnafı da ziyaret eden Yavuz ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Işıksu, başkan seçilmesi halinde her hafta "Halk Günü" yapacağını dile getirdi.

- Başhekimlik ziyareti

Daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Yavuz ve beraberindekiler, başhekim Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Şehre yakın zamanda bin yataklı hastanenin yapılacağını dile getiren Yavuz, sağlık konusunda kentin sorununun kalmayacağını söyledi.