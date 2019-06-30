Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Yoğun ilgi gören millet bahçesi, doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda keyfi ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gerek Mamak’tan gerekse ilçe dışından binlerce vatandaş özellikle hafta sonu 250 bin metrekarelik dev bahçenin yolunu tutuyor. 7 ‘den 70’e her yaş gurubuna hitap eden millet bahçesi, piknik alanlarının yanı sıra göletleri ile eşsiz bir manzara sunarken, çocuklar da doğayla iç içe hazırlanan oyun alanları ve bisiklet yollarında gönüllerince eğleniyor. Toprağa, yeşile ve doğaya olan özlem Mamak’ta gideriliyor.

Ankara’ya renk kattı

Üreğil Millet Bahçesi’nin yeşili ve bol oksijeniyle Ankara’ya yeni bir renk kattığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adres hem Mamak’ın hem de Ankara’nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemize herkesi davet ediyoruz” dedi.