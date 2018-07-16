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Üre yüksekliği belirtileri nelerdir?

Böbreklerin yardımı alınarak idrarla dışarı atılan bir çeşit protein olan üre, aynı zamanda suda eriyebilen ve azot içeren bir maddedir. Üre karaciğerde oluşmaktadır. Böbreklerin çalışmasına dair bir ölçüm yapıldığında üre önemli bir ölçüt olarak alınır.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:37
Üre yüksekliği belirtileri nelerdir?

VÜCUTTAKİ ÜRE NEDEN ARTAR?

Vücuttaki ürenin artışı öncelikle böbrek fonksiyonlarında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu işaret eder.

Kalp yetmezliği ürenin vücutta artmasına neden olan başka bir etkendir.

Fazla protein tüketilirse karaciğerdeki üre miktarı artış gösterir.

Kontrolsüz ve uzun süreli diyetler vücudun dengesini bozarak üre artışını tetikler.

ÜRE ARTIŞININ BELİRTİLERİ:

Herhangi bir nedenle vücuttaki ürenin artması kişide halsizliğe yol açar.

Kasları güçsüz bırakarak kas zayıflığı yapar.

Hastada vücuttaki ürenin yükselmesi kendini baş ağrısıyla belli eder.

İştah eksikliği, buna paralel mide bulantıları ve kusma hastalığın ilk aşamalarında görülür.

Ağız kuruluğu vücuttaki ürenin yüksekliğini işaret eder. Bununla birlikte ağız içinde yanma hissi oluşur. Nefesten amonyak kokusu gelir.

Hasta yorgun ve halsiz olmasına rağmen gece uykuları düzensizdir. Hasta uykuya geçmekte çok zorlanır.

Hastanın solunumu düzensizdir. Nefes alıp verişleri bozuk bir haldedir.

Üre yükselmesinin boyutu ciddiye ulaşmışsa hastada şuur bulanıklığı ortaya çıkar. Bu durumun ileri boyutu ise koma halidir.

Üre yükselmesi son safhalardaysa önlenemeyen bir hıçkırık ortaya çıkabilir.

Vücuttaki ürenin yüksek olması bazı hastalıkları da tetikleyebilir. Buna örnek olarak zaatürre verilebilir. Zaatürre üre yüksekliğinde sık rastlanan bir komplikasyon olarak kendini gösterir.

Kansızlık da bu hastalığın başka bir belirtisidir.

Hastada zayıflama olabilir. Ancak aynı zamanda ödem de olduğundan zayıflama hemen anlaşılamayabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:37
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