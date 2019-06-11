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"Ürdün'ün Filistin'le ilgili toplantılara katılması gerekir"

Ürdün Kralı 2. Abdullah:"Ürdün'ün ister Bahreyn çalıştayı ister başka bir toplantı olsun Filistin konulu uluslararası toplantılara katılma zorunluluğu vardır. Bu toplantılarda neler olup bittiğini öğrenmek için bunlara katılmalıyız"

11 Haziran 2019 Salı 21:03
"Ürdün'ün Filistin'le ilgili toplantılara katılması gerekir"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesiyle ilgili neler konuşulduğunu öğrenmek için ülkesinin Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılması gerektiğini söyledi.

Ürdün basınında yer alan habere göre, Kral 2. Abdullah, siyasetçiler, eski bakan ve gazetecilerle bir araya geldi. Ürdün'ün Filistin meselesindeki tavrında en ufak bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirten Kral, Ürdün'ün yapılan planlara karşı duracağını ve Kudüs'ten vazgeçmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

"Ürdün'ün ister Bahreyn çalıştayı ister başka bir toplantı olsun Filistin konulu uluslararası toplantılara katılma zorunluluğu vardır. Bu toplantılarda neler olup bittiğini öğrenmek için bunlara katılmalıyız." diyen Kral Abdullah, ülkesinin, Filistin meselesine çözüm bulmak için Arap ve yabancı ülkelerle koordinasyonu sürdürdüğünü ifade etti.

Ürdün'ün Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen Arap ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinde de başta Filistin olmak üzere Arap dünyasının meseleleriyle ilgili değişmez tavrını vurguladığını kaydeden Kral Abdullah, ülkesinin, Kudüs'teki dini mekanların korunması konusundaki tarihi ve dini görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Toplantıya katılanlardan analist Fayiz el-Fayiz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin meselesi Ürdün'ü ilgilendiren bir mevzu olduğu için çalıştaya katılmamız ve Ürdün'ün himayesi altındaki kutsal mekanlarla alakalı tüm gelişmelerden haberdar olmamız tabidir." dedi.

- Ürdün İşadamları Derneği Bahreyn çalıştayına katılmayacak

Ürdün İşadamları Derneği Başkanı Hamdi et-Tabba ise yaklaşık 350 üyesi bulunan derneğin kurulduğu günden bu yana İsrail'in katıldığı hiçbir ekonomik faaliyette yer almadığını söyledi.

Ürdünlü üst düzey bir yetkili de ülkesinin Bahreyn çalıştayına katılımının sembolik olacağını açıkladı, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Konuyla ilgili Ürdün Kraliyet Divanından resmi açıklama yapılmadı.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:03
  1. Bahreyn çalıştayı
  2. Ürdün Kralı

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