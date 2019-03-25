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Ürdünlü yatırımcılardan Romanya'nın Kudüs kararına tepki

Ürdün İş Adamları Birliği, Romanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'yle 2013 yılında imzalanan anlaşmayı dondurdu

25 Mart 2019 Pazartesi 19:37
Ürdünlü yatırımcılardan Romanya'nın Kudüs kararına tepki

AMMAN (AA) - Ürdünlü iş adamları, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Ürdün İş Adamları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Romanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'yle 2013 yılında imzalanan anlaşmanın dondurulduğu belirtildi.

Kararın Ürdünlü iş adamlarının ve ulusal ekonominin çıkarlarını korumak için Romanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinden vazgeçene kadar sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Kudüs'ü işgal devletinin başkenti olarak kabul eden ve tarihi statüsünü değiştiren herhangi bir kararın reddedildiği" vurgulandı.

Açıklamada, Birliğin mensuplarına Romanya ile ticari ilişkileri yeniden gözden geçirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

Ürdün ve Amman Sanayi Odaları Başkanı Fethi el-Cağbir de Romanya'nın büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs kentine nakletme kararını kınadı. Ürdün-Romanya İş Forumu faaliyetlerine katılmayacağını açıklayan Cağbir, "Forumdan çekilme kararı, sanayi sektörünün Romanya'ya attığı adımı kınama mesajıdır." ifadesini kullandı.

Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine de resmi Twitter adresinden "Filistin davası en zor aşamadan geçiyor. Ürdün Kraliyetinin attığı adım, Kudüs'ün pazarlık konusu olmadığı, Kudüs'ü savunma konusunda Ürdün halkı ile Kralı'nın aynı çizgide olduğunun anlaşılması mesajıdır." paylaşımında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Romanya Başbakanı Dancila'nın ülkesinin Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamasının ardından bugün Romanya'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.

- Romanya ve Honduras'tan Kudüs açıklaması

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancila, hükümetin Tel Aviv'deki Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de ülkesinin Kudüs'te diplomatik misyon açacağını açıklamıştı.

- Romanya Cumhurbaşkanı elçiliğin Kudüs'e taşınmasını reddetti

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Başbakan Dancila'nın Kudüs kararını reddettiği aktarılmıştı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Iohannis'in bu konuda bir karar almadığı belirtilerek, "Iohannis'in, Romanya Anayasası'na göre böyle bir kararın cumhurbaşkanının rızası olmadan alınamayacağına" dikkati çektiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.




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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:37
  1. Filistin
  2. Kudüs
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