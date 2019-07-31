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Ürdünlü sendikalardan Kushner'in ziyaretine tepki

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:49
Ürdünlü sendikalardan Kushner'in ziyaretine tepki

AMMAN (AA) - Ürdün'deki sendikalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Ürdün ziyaretine tepki gösterdi.

Ürdün'deki 15 sendika tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Kushner'in Kral 2. Abdullah ile görüşmek üzere Ürdün'e gelmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüzyılın Anlaşması kesinlikle kabul edilmeyecek. Başkenti Kudüs olan Filistin, Filistinlilerin dışında başkalarının vatanı olmayacak. Ürdün alternatif bir vatan değildir. Kudüs'e ve kutsal mekanlara dokunmak kırmızı çizgidir."

Siyonist düşmana karşı tek vücut olunması çağrısı yapılan açıklamada, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme çabaları kınanarak, yaşananlar karşısında İslam ve Arap dünyasının sessizliğinin İsrail tarafından yürütülen acımasız saldırganlığın artmasına neden olduğu vurgulandı.

Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Ürdün'e giden ve Kral Abdullah ile Amman’da bir araya gelen Kushner, ardından İsrail'i ziyaret etti. Kushner'in Fas, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de ziyaret etmesi bekleniyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:49
  1. Jared Kushner
  2. kınama
  3. Sendikalar
  4. Ürdün

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