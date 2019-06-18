0553 313 94 23

Ürdünlü sendikalardan Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı

18 Haziran 2019 Salı 22:54
Ürdünlü sendikalardan Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün önde gelen sendikaları, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan Filistin konulu ekonomi çalıştayını boykot çağrısı yaptı.

Ürdün'deki başlıca sendikalar, başkent Amman'da Meslek Sendikaları Birliğinin binasında düzenlenen ulusal foruma katıldı. Burada söz alan sendika yetkilileri, ABD'nin desteğiyle 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenmesi planlanan çalıştayın boykot edilmesini istedi.

Eski Ürdün Başbakanı Ahmed Abidat da forumda yaptığı konuşmada, Bahreyn çalıştayını akamete uğratmak için ulusal bir kampanya başlatma çağrısında bulundu.

Ürdün Barosu Başkanı Mazin Arşidat, Ürdün'ün çalıştaya katılıp katılmayacağının henüz açıklanmadığını belirtti ve halkın Ürdün'ün katılımına karşı olduğunu kaydetti.

Bazı kişilerin çalıştayda ne konuşulduğu hakkında bilgi sahibi olmak için katılımın önemli olduğunu savunduğunu hatırlatan Arşidat, "Katılmasak da buradan çıkacak karar ve sonuçları öğrenemez miyiz, gizlemek istemedikleri sürece buna engel mi var?" diye sordu.

- "Çalıştay değil komplo düzenlenecek"

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkanı Ahmed el-Hicaya da Bahreyn'de çalıştay değil "komplo" düzenleneceğini söyledi.

Forumun hazırlık komitesi üyesi Lebib Kamhavi ise ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla sadece Filistin değil tüm Arap dünyasının hedef alındığı uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinin ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılım durumunun henüz netliğe kavuşmadığını söylemişti.

"Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 22:54
  1. Bahreyn çalıştayı
  2. Sendikalar
  3. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı
    1. ABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı
    2. İSG sonuçları ne zaman açıklandı mı?..
    3. Bakanlık duyurdu: Kırmızı kategorideki..
    4. Kırmızı kategorideki terörist etkisiz..
    5. "Dünyadaki mazlumlar gözünü Türkiye'ye..
    6. Kolombiya nerededir?
    7. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    8. Kastamonu’da akrabalar arasında..
    9. Almanya'da Mursi için gıyabi cenaze..
    10. Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz..
    11. Resmen açıkladılar: Füzelerimiz..
    12. Tosya Sanayi Kavşağı’nda otomobil..
    13. Cezayirli alimlerden "Mursi'nin..
    14. Ankara’da sel suları vatandaşlara zor..
    15. "Mesele sadece iki partinin..
    16. 300 kiloluk obez adam askeri..
    17. Bu içecek tarifi damarları temizliyor
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) O iş..
    19. Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin..
    20. Abdurrahim Albayrak transferde ’sır’..
    21. Ülkede büyük şok! İki köye saldırı: 41..
    22. KKTC hükümetinden kapalı Maraş..
    23. Bilecik-Arifiye demiryolu hattı..
    24. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
    25. TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar..
    26. Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki..
    27. Ürdünlü sendikalardan Bahreyn..
    28. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
    29. Trabzon'dan acı haber! Çok sayıda ölü..
    30. Libya'daki UMH Fransa ile güvenlik iş..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...