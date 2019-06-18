Ürdünlü sendikalardan Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün önde gelen sendikaları, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan Filistin konulu ekonomi çalıştayını boykot çağrısı yaptı.

Ürdün'deki başlıca sendikalar, başkent Amman'da Meslek Sendikaları Birliğinin binasında düzenlenen ulusal foruma katıldı. Burada söz alan sendika yetkilileri, ABD'nin desteğiyle 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenmesi planlanan çalıştayın boykot edilmesini istedi.

Eski Ürdün Başbakanı Ahmed Abidat da forumda yaptığı konuşmada, Bahreyn çalıştayını akamete uğratmak için ulusal bir kampanya başlatma çağrısında bulundu.

Ürdün Barosu Başkanı Mazin Arşidat, Ürdün'ün çalıştaya katılıp katılmayacağının henüz açıklanmadığını belirtti ve halkın Ürdün'ün katılımına karşı olduğunu kaydetti.

Bazı kişilerin çalıştayda ne konuşulduğu hakkında bilgi sahibi olmak için katılımın önemli olduğunu savunduğunu hatırlatan Arşidat, "Katılmasak da buradan çıkacak karar ve sonuçları öğrenemez miyiz, gizlemek istemedikleri sürece buna engel mi var?" diye sordu.

- "Çalıştay değil komplo düzenlenecek"

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkanı Ahmed el-Hicaya da Bahreyn'de çalıştay değil "komplo" düzenleneceğini söyledi.

Forumun hazırlık komitesi üyesi Lebib Kamhavi ise ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla sadece Filistin değil tüm Arap dünyasının hedef alındığı uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinin ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılım durumunun henüz netliğe kavuşmadığını söylemişti.

"Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

