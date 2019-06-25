Ürdünlü milletvekillerinden hükümete Bahreyn Çalıştayı tepkisi

AMMAN (AA) - Ürdün'de bir grup milletvekili, ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği ekonomi çalıştayına katılım kararından dolayı hükümetten güvenoyunun çekilmesini istedi.

Ürdün Temsilciler Meclisindeki Ulusal Reform Koalisyonunda yer alan 14 milletvekilinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "Hükümet, Ürdün'ün çalıştaya katılmaması yönünde halkın ve milletvekillerinin takındığı tavrı görmezden geldi." ifadesi kullanıldı.

Ömer er-Rezzaz hükümetinin, Ürdün kamuoyunun tutumundan ayrı düşmemesi için yapılan uyarı ve verilen mesajlara aykırı davrandığı, Ürdün'ün çıkarlarına hizmet etmeyen tutumlar edindiği kaydedilen bildiride, Bahreyn'deki çalıştayın, Ürdün'ün egemenliğini tehdit ettiği ve İsrail'in Filistin'deki sömürgeci projelerini onayladığı belirtilerek, bu durumda hükümetin meclisin güvenini alacak bir konumda olmadığı ifade edildi.

Bildirinin altında imzası bulunan milletvekillerinden Salih el-Armuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bildirinin cep telefonu uygulaması üzerinden diğer vekillerle de paylaşıldığını ve büyük bir etkileşim yakalandığını dile getirdi.

Ulusal Reform Koalisyonu, 130 sandalyeli Ürdün Temsilciler Meclisinde 14 milletvekili ile temsil ediliyor. Vekillerin İslami eğilimli kişiler olduğu belirtiliyor.

Ürdün hükümetinden milletvekillerin talebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Çalıştayı'na Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri düzeyinde, sembolik ve düşük temsille katılım sağlanacağını açıklamıştı.

Ürdün'de geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde hükümetin Bahreyn'deki çalıştaya katılmaması talep edilmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da bugün başlayacak "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.