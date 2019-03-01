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Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a diyalog çağrısı

01 Mart 2019 Cuma 19:45
Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a diyalog çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Pakistan ile Hindistan'a iki ülke arasında artan gerginliğin son bulması için diyalog çağrısı yaptı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan ve Hindistan başbakanlarıyla telefonda görüşen Kral Abdullah, taraflara bölgenin istikrarı ve güvenliği için diyalog çağrısında bulundu.

Kral Abdullah ayrıca bir kaç gündür devam eden gerginlikle başa çıkma konusunda her iki liderin de sağduyusuna güvendiğini ifade etti.

- Hindistan-Pakistan gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:45
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