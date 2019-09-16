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Ürdün'den Netanyahu'nun yeni ilhak vaadine tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat:"Bu tür açıklamalar (Netanyahu'nun El-Halil kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgeyi İsrail'e ilhak etme vaadi), uluslararası yasa ve kararlarla açık bir şekilde çelişiyor"

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:08
Ürdün'den Netanyahu'nun yeni ilhak vaadine tepki

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgeyi "İsrail'e ilhak" etme vaadini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu tür açıklamalar, uluslararası yasa ve kararlarla açık bir şekilde çelişiyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) sorumluluklarını yerine getirmesi, kanun ve kararlara saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapması talep edilen açıklamada, Netanyahu'nun ilhak vaatlerinin, iki devletli çözüm temelindeki barışın gerçekleştirilmesi fırsatlarını yok edeceği ve bölgeyi, öfke ve çatışmaların kucağına iteceği uyarısında bulunuldu.

- Netanyahu'nun seçim öncesi "ilhak" vaatleri

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, seçimi kazanıp koalisyon hükümeti kurması halinde El-Halil'de yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleri de "İsrail'e ilhak" edeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı, 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi durumunda "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:08
  1. El-Halil
  2. Netanyahu
  3. Ürdün

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