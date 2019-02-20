0553 313 94 23

Ürdün'den Mısır'daki intihar saldırısına kınama

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de önceki gün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 01:58
Ürdün'den Mısır'daki intihar saldırısına kınama

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de önceki gün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Kral Abdullah, başkent Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye taziye mesajı gönderdi. Kral Abdullah'ın saldırıyı kınadığı ifade edildi.

 

Bu arada Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat da yayımladığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınadı.

Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarı sarsmak isteyen terör çeteleriyle mücadele çabalarında Mısır'ın yanında olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür terör eylemleriyle mücadelenin uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesini gerekli kıldığı kaydedildi.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin hemen arkasında yer alan Derb el-Ahmar (Batıniye) bölgesinde önceki akşam düzenlenen intihar saldırısında 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 01:58
  1. intihar saldırısı
  2. kınadı
  3. Mısır
  4. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ferrero’nun okullarla gönül bağı devam ediyor
    1. Ferrero’nun okullarla gönül bağı devam..
    2. AK Parti Sarıyer belediyesi meclis..
    3. Erzincan Besi Organize Sanayi..
    4. Kara yollarında durum
    5. Katar, Suudileri dini siyasete alet..
    6. İstanbul'da sis
    7. Yaylalarda kaçak yapılara önlem!
    8. Efeler Beldiyesi TSM Korosu’ndan..
    9. Maduro askerlere emir verdi!
    10. İDO seferlerine sis engeli
    11. İstanbul'da yoğun sis
    12. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i iplemedi
    13. Mısır'daki intihar saldırısında ölü..
    14. NASA komik astronot arıyor!
    15. 20.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    16. Haiti'de yakalan silahlı kişilerin..
    17. ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti!..
    18. İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı
    19. 'Suriye konusunda Türkiye ile aktif..
    20. Kritik uyarı! Tarih verildi, bu sefer..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı