Ürdün'den Mısır ve Irak'a kritik çağrı!

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Rezzaz, başkent Amman'daki Arap Köprüsü şirketi genel kurul toplantısına katılan Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat ve Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan'la bir araya geldi.

Başbakan Rezzaz, üç ülke arasındaki ekonomik hareketliliğin etkinleştirilmesinin önemine işaret ederek, "Ürdün, Mısır ve Irak arasında, bölgede karşılaşılan zorluklar ışığında ekonomiyi yeniden canlandıracak ekonomik bir blok inşa edilmeli." dedi.

ENTEGRASYONA KATKIDA BULUNACAK

Bölgedeki ulaşım maliyetinin azaltılması aşamasına intikalin önemini belirten Rezzaz, "Arap Köprüsü Şirketi'nin kamyonla nakliyeye yönelik güveni artırması önemli. Böylece üç ülke arasındaki ticari mübadele artıracak." diye konuştu.

Başbakan Rezzaz, Irak-Ürdün sınırında mal yüklü kamyonlara kolaylıklar sağlanmasının önemine değinerek, bunun iki ülke arasındaki ihracatın artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Toplantıda ele alınan Mısır, Ürdün ve Irak'ı birbirine bağlayacak demir yolu projesi inşasından övgüyle söz eden Rezzaz, "Bu proje, üç ülkenin entegrasyonuna katkıda bulunacak." dedi.

Ürdün, Irak ve Mısır tarafından 1985 yılında ekonomik kalkınmaya destek sağlamak amacıyla kurulan Arap Köprüsü şirketi, söz konusu ülkeler arasında yolcu, kargo, gemicilik ve deniz taşımacılığı yapıyor.