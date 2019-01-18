0553 313 94 23

Ürdün'den İsrail'in Ağlama Duvarı'nı "restore" etmesine kınama

18 Ocak 2019 Cuma 16:13
Ürdün'den İsrail'in Ağlama Duvarı'nı "restore" etmesine kınama

UMMAN (AA) - Ürdün, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'nı "restore" etmesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, Burak Duvarı'nın Mescid-i Aksa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatarak, İsrail'in buradaki çalışmalarına tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'nın duvarlar dahil 144 dönümlük alanının tüm bakım ve restorasyon çalışmaları haklarının uluslararası hukuk ve sözleşmelere göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetki alanında olduğuna dikkati çeken Kudat, işgalci güç konumundaki İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünü değiştirdiği uyarısında bulundu.

Kudat, Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünün korunması için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapma konusundaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yaptı.

İsrail makamları çarşamba günü, Harem-i Şerif'teki İslam Müzesi tarafında yer alan batı duvarının (Burak/Ağlama) yanına sözde "restorasyon" amacıyla iskeleler kurmuştu.

İsrail makamları Temmuz 2018’de de yine aynı bölgede bir dizi kazı ve “restorasyon” çalışması başlatmış, bu durum Harem-i Şerif’in duvarlarından büyük bir taşın koparak düşmesine yol açmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:13
  1. İsrail
  2. Mescid-i Aksa
  3. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avcılar'da kadın cesedi bulundu
    1. Avcılar'da kadın cesedi bulundu
    2. Avrupa'da rezalet! Müslüman kadına..
    3. Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs..
    4. Spil Dağı Milli Parkı'nda karne..
    5. Büyükelçi Yörük, Türkiye'de ameliyat..
    6. TCMB, kâr payı avansı dağıtımına başladı
    7. Altının kilogramı 222 bin liraya düştü
    8. Efsane dizi Kurtlar Vadisi..
    9. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    10. Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
    11. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı..
    12. Denizlispor'da transfer yasağı kalktı
    13. Patronlarının dosyasıyla birleştirildi!
    14. İzmir'de oluşan düdenlere "jeopark"..
    15. Kayserispor'da Emre Demir'e..
    16. Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntüleri..
    17. Kamu personel alımı Diyanet MEB CTE..
    18. Mbaye Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ye..
    19. Taliban-ABD görüşmesi Pakistan'da..
    20. Merkez Bankası: "İlgili mevzuat..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı