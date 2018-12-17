Ürdün'den İsrail'e "yerleşim birimi" tepkisi

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin bölgedeki çözüm fırsatlarını baltaladığını ve uluslararası yasaları ihlal ettiğini belirtti.

Safedi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin, Yahudi yerleşim birimlerine binlerce yeni konut inşasına onay verme ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına el koyma kararını kınadı.

Söz konusu adımların bölgede tansiyonu yükselttiğini kaydeden Safedi, "Yahudi yerleşim birimleri; işgali pekiştiren, anlaşmazlığı ve çözüm fırsatlarını baltalayan yasal olmayan tek taraflı bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi ve Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerini durdurması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini belirten Safedi, "Bu ihlaller, daha çok gerginliğe ve şiddete neden olacak. Bu da bölgedeki istikrar ve güvenliği etkileyecek." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat vermiş, İsrail Bakanlar Kurulu Yasama Komisyonu da Batı Şeria'da silahlı eylemde bulunan Filistinlilerin ailelerinin evlerinden zorla çıkarılmasını sağlayan yasa tasarısını onaylamıştı.