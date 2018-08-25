0553 313 94 23

Ürdün'den İsrail'e nota!

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, İsrail'in, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bazı çalışanları gözaltına almasının provokatif bir eylem olduğunu söyledi. Guneymat ayrıca, İsrail'in ihlalerine karşı resmi olarak nota verdiklerini açıkladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:20
Ürdün'den İsrail'e nota!

Ürdün, İsrail'in Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bazı çalışanları görevleri esnasında gözaltına almasını kınadı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bazı çalışanları görevleri esnasında gözaltına almasının "provokatif" bir eylem olduğunu, bu gibi eylemleri reddettiklerini ifade etti. 

Bu durumun Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin çalışmasına gerekçesiz bir müdahale olduğunu kaydeden Guneymat, İsrail'den bu gibi uygulamalara son vermesini ve Doğu Kudüs'te bir işgal gücü olarak üzerine düşen sorumluluklara saygı göstermesini istedi.

İsrail'i, Mescid-i Aksa ile ilgili işleri denetlemekle görevli Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkilerine yönelik ihlallere son vermeye çağıran Guneymat, Ürdün Dışişleri Bakanlılığının gözaltına alınmalarından bu yana serbest bırakılmalarını sağlamak için çalıştığını aktardı. 

İSRAİL'E NOTA

Guneymat ayrıca, İsrail'in ihlalerine karşı resmi olarak nota verdiklerini kaydetti.

İsrail bugün Harem-i Şerif’in Silsile Kapısı yakınlarında görev yapan bazı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerini gözaltına almıştı. 

Uluslararası hukuk uyarınca Mescid-i Aksa ve Kudüs vakıfları üzerindeki resmi himaye yetkisi Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin elinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:20
  1. Ürdün
  2. İsrail
  3. Kudüs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı, gittikçe büyüyor
    1. Sivas'ta orman yangını! Evlere..
    2. ABD'de deprem!
    3. Liverpool, Muhammed Salah ile kazandı
    4. ABD'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana..
    5. Kartal'dan Karius mesajı
    6. Refah Sınır Kapısı yarın açılıyor
    7. Tedavisi tamamlanan caretta carettalar..
    8. Kanada'da eski papaza şok!
    9. Ayaklar neden su toplar?
    10. Trabzonspor uzatmalarda yıkıldı!
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden..
    12. Ağrı'da PKK'ya operasyon!
    13. Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu
    14. Hastanede tedavi gören asker şehit..
    15. Refah Sınır Kapısı yarın tekrar açılıyor
    16. İlham Aliyev, Almanya Başbakanı Angela..
    17. Aksaray'da kuyuya düşen yaşlı adamı..
    18. Erdoğan, “Ayder’i kirlettik, rezil..
    19. İsveç'te gösteriler büyüyor! Polis..
    20. Çevre sakinleri isyan etti! Kesilen..
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz