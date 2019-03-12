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Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" tepkisi

12 Mart 2019 Salı 20:22
Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" tepkisi

AMMAN (AA) - Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, İsrail polisinin Mescid-i Aksa baskınını "dini özgürlüklere saldırı" olarak nitelendirdi ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Ebu Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı basıp kapılarını kapatmasına tepki gösterdi.

İsrail'in Müslümanların hakları, kutsal mekanları ve camilerine karşı ihlallerde bulunarak dini özgürlüklere saldırdığını kaydeden Ebu Basal, bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı, Kudüs'teki vakıflar ve Mescid-i Aksa'yı resmi şekilde denetleme hakkına sahip kurum niteliğinde.

Kubbetu's Sahra'ya bugün baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmış, ardından Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapatmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin de İsrail polisi tarafından darbedildiğini belirtmişti.

İsrail polisinin saldırısında ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere en az 10 kişi yaralanmış, 5 Filistinli de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin baskınıyla başlayan Harem-i Şerif'teki gerilim devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:22
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