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Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" notası

Ürdün, binden fazla fanatik Yahudinin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve provokatif eylemleri nedeniyle İsrail'e nota verdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 20:44
Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" notası

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Basın İşleri ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik süreklilik arz eden ihlalleri ve provokasyonları ile özellikle de bugün binden fazla fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif eylemi kınadı.

Guneymat, Ürdün'ün Tel Aviv büyükelçisinin, İsrail Dışişleri Bakanlığına nota vererek, ülkesinin İsrail'in ihlallerini şiddetle kınadığını ve ihlallerin derhal durdurulmasını istediğini dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Guneymat, İsrail polisi himayesinde gerçekleştirilen bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu, kutsal mekanın saygınlığını ihlal ettiğini ve tüm dünyadaki Müslümanların duygularını incittiğinin altını çizdi.

"Bu, İsrail'in, bir işgal devleti olarak uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunun getirdiği yükümlülükleri ihlalidir" değerlendirmesinde bulunan Guneymat, bunun aynı zamanda, ibadet yerlerine saygıyı zorunlu kılan tüm örflerin, uluslararası sözleşmelerin ihlali anlamını taşıdığını belirtti.

Mescii Aksa'nın selameti ve radikal Yahudi yerleşimci grupların ihlallerinin tüm sorumlusunun İsrail olduğunu vurgulayan Guneymat, "Bu yasadışı ve provokatif eylemlerin derhal durdurulması gerekir" ifadesini kullandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Yahudi takvimine göre sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü sayılan "Tişa BeAv" günü dolayısıyla sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bini aştığını açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 20:44
  1. Mescid-i Aksa
  2. Ürdün
  3. İsrail

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