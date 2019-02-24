0553 313 94 23

Ürdün'den İsrail'e kınama

Ürdün, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb'in İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasını kınadı

24 Şubat 2019 Pazar 12:35
Ürdün'den İsrail'e kınama

AMMAN (AA) - Ürdün'ün, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb'in İsrail tarafından gözaltına alınmasını kınadığı belirtildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yer alan habere göre, Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanı Abdunnasır Ebu'l Basal, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü, 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı'nı açan Selheb'in İsrail tarafından gözaltına alınmasını kınadı.

Ebu'l Basal, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip hakkında celp emri çıkarılmasının da gerilimi yükseltici bir adım olduğunu ve kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bunun, Ürdün'ün Kudüs'teki mukaddesatı koruma görevine zarar vereceğini söyleyen Ebu'l Basal, bu gergin ortamda söz konusu adımın ateşle oynama anlamına geldiğini kaydeti. Abdunnasır Ebu'l Basal, derhal gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve celp emrinin kaldırılmasını istedi.

İsrail polisi, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı bu sabah gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin 17 Şubat pazar günü, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, cuma günü, 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı’nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rahmet Kapısı’nın İsrail'in onayı olmadan, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:35
  1. Aksa
  2. Filistin
  3. Kudüs
  4. rahmet kapısı
  5. Selheb
  6. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankaralı tekstilciler Londra Moda Fuarı’nda
    1. Ankaralı tekstilciler Londra Moda..
    2. Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galası..
    3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    4. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    5. Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda..
    6. Ekrem İmamoğlu: “Çocukların derin..
    7. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    8. Süleyman aleyhisselam ile karınca
    9. Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200..
    10. Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu..
    11. Şanlıurfa’da indirimli depo günleri..
    12. İstanbul yüzen sahnelerle tanışacak
    13. “Yaşlıyım huzurluyum" projesi
    14. Altınkurnalar Camii’ne yenileme kararı
    15. Başkan Alemdar, Yukarıdereköy..
    16. Elazığ yerel seçim anket sonuçları..
    17. Hocalı Katliamı şehitleri Erenler’de..
    18. CHP, FETO'nun izinde... Seçmene beddua..
    19. Bakan Ersoy Kars'ta incelemelerde..
    20. Denzili Büyükşehir Belediyesi ‘Hocalı..
    21. Bahçelievler'de metrobüs kazası
    22. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı..
    23. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi,..
    24. Kurumsal zekât olur mu?
    25. TBMM başkanlık seçimi için toplandı
    26. İstanbul'da kar yağışı
    27. Tuna: "Beyaz propagandamız ve..
    28. Pierre Loti tepesinde kar manzaraları
    29. Dünyanın en yaşlı DJ’i dur durak..
    30. Hindistan'da Maocu isyancılarla..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı