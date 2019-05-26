Ürdün'den İsrail'e çağrı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'den Mescid-i Aksa'daki provokasyonlarını derhal durdurmasını istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve orada namaz kılanlar ile İslami vakıflar çalışanlarına yönelik ihlallerini kınadığını bildirdi.

Kudat, İsrail'in bir işgal gücü olarak "hukuktaki yükümlülüklerine uyma zorunluluğu, kutsal yerlerin tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterme ve özellikle ramazanın son on günü bu kutsal yerde oruç tutanlara saygılı olması" gerektiğini vurguladı.

Ürdün'ün, İsrail'den Mescid-i Aksa'daki provokasyonlarını derhal durdurmasını istediğini aktaran Kudat, Mescid-i Aksa ve ibadet edenlerin güvenliğinden, İsrail'i sorumlu tuttu.

İsrail polisi bu sabah Mescid-i Aksa'da itikafta olan Müslümanlara saldırmış ve darbettiği 3 kişiyi gözaltına almıştı.