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Ürdün'den İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldı

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son ihlallerine karşılık İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini, Ürdün'ün İsrail Büyükelçisi'nin de geri çekilmesini istedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 01:16
Ürdün'den İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldı

Ürdün Meclisindeki Filistin Komitesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son ihlallerine karşılık İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini, Ürdün'ün İsrail Büyükelçisi'nin de geri çekilmesini istedi.

Ürdün'ün El-Gad gazetesinin haberine göre, Filistin Komitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son uygulamalarının, tüm insani değerlere, semavi dinlere ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi.

Ürdün hükümetine, Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçisi Gassan el-Mecali'yi geri çekmesi, İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'u da sınır dışı etmesi çağrısı yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin Kudüs'teki uygulamaları, etnik, mezhepsel ve bölgesel gerilimleri kışkırtan ve Müslümanları tahrik eden yeni ve tehlikeli bir aşamadır. Bu, tüm halkları tehdit eden nefret söylemine ve aşırılığa katkı sağlar." ifadeleri yer aldı.

İsrail polisi pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 01:16
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  2. Sınır Dışı
  3. Ürdün

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