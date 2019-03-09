0553 313 94 23

Ürdün'den, gözaltına alınan gazetecinin serbest bırakılması talebi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, şubat ayında Şam'da gözaltına alınan gazeteci Umeyr el-Garayibe'nin serbest bırakılmasını istedi

09 Mart 2019 Cumartesi 23:20
Ürdün'den, gözaltına alınan gazetecinin serbest bırakılması talebi

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanlığı, geçen ay Suriye'nin başkenti Şam'da gözaltına alınan Ürdünlü gazeteci Umeyr el-Garayibe'nin serbest bırakılması için Suriye rejimine çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Süfyan el-Kudah, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Umeyr el-Garayibe'nin, Suriye'de gözaltında tutulduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ve kötü bir muamele görmediğini ifade etti.

Kudah, Bakanlığın, Garayibe'nin gözaltına alındığı ilk andan itibaren gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Ürdün'ün Şam Maslahatgüzarının, konuyu takip etmek ve Suriye Dışişleri Bakanlığına resmi nota vermekle görevlendirildiğini aktaran Kudah, maslahatgüzarın Suriye rejiminden resmi olarak, Garayibe'nin neden gözaltına alındığı ve nerede tutulduğuyla ilgili bilgi istediğini kaydetti.

Kudah ayrıca, Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı Eymen Alluş'un da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve kendisinden Garayibe'nin serbest bırakılması talebini Suriye rejimine iletmesinin istendiğini ifade etti. Kudah, Alluş'un, Ürdün'ün talebini ülkesinin yetkili makamlarına ileteceği sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Suriye rejiminden konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ürdün basınında, Suriye rejiminin Garayibe'yi 12 Şubat'ta Şam'dan dönerken gözaltına aldığı haberleri yer almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:20
  1. gazeteci Umeyr el-Garayibe
  2. Suriye
  3. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen karşısına çıktı
    1. Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen..
    2. Köpekler ezan okurken neden ulur?
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    4. 15 yıldır yaptırmak için mücadele..
    5. Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile..
    6. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye için..
    7. Venezuela’da elektrik kesintisi..
    8. Yelken: 7. Bodrum Uluslararası..
    9. Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi..
    10. İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
    11. Kaza sonrası araçtan inip tartışan..
    12. "Ülkeler arasındaki duvarlar, korku ve..
    13. Yunanistan'daki "Andromeda" davasında..
    14. Barcelona geri dönüşle kazandı
    15. Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin Milli..
    16. AK parti Burdur adayı Deniz Kurt..
    17. ABD Büyükelçiliği görevlisi..
    18. Ürdün'den, gözaltına alınan..
    19. Manchester City, Sterling ile kazandı
    20. "Neredeyse 5 bin tane projemiz var"
    21. TFF'den vefat eden taraftarların..
    22. Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan..
    23. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral..
    24. Trump'ın İncil'i imzalaması tepkilere..
    25. Milli güreşçilerden birer altın, gümüş..
    26. Kendini aracın önüne attı, dolandırıcı..
    27. Venezuela’da elektrik kesintileri..
    28. Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 5..
    29. "Beylikdüzü'ne metroyu getirme zamanı..
    30. Dil mantarı nedir? Nasıl geçer?
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı