Ürdün'den Gazzelilere "mülk edinme" izni

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, geçici pasaport taşıyan Gazzelilerin gayrimenkul ve araç sahibi olmalarına izin verme kararı aldı.

Ürdün haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Bakanlar Kurulu, ülkedeki Gazzelilerin taleplerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan komitenin tavsiyesi üzerine toplandı.

Geçici pasaporta sahip, mukim olan ve vatandaşlık hakkına sahip bulunmayan Gazzeli aile reislerinin mülk edinme hakkından faydalanabilecekleri belirtildi.

Ayrıca, Ürdün hükümetinin Gazzelilere sahip oldukları dizel araçları için tescil hakkı tanıdığı kaydedildi.

Yaklaşık 140 bin Gazzelinin Ürdün'de yaşadığı tahmin ediliyor. Çoğunluğu Kuzey Cereş kenti yakınındaki kamplarda kalan Gazzeliler, Ürdün vatandaşlığı olmadığı için temel eğitim ve tedavi hizmetlerinden faydalanamıyor. İki yılda bir yenilenen geçici Ürdün pasaportuna sahip Gazzeliler, bu sayede yurt dışına çıkma imkanı buluyor.