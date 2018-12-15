Ürdün'den 5 bin 703 Suriyeli mülteci ülkesine döndü

AMMAN (AA) - Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının açılmasından bu yana 5 bin 703 Suriyeli mülteci ülkesine döndü.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın geçen ekim ayında açılmasından bu yana 5 bin 703 Suriyeli mülteci Ürdün'den ayrıldı.

Yetkili, aynı tarihte mülteci statüsünde olmayan 28 bin 774 Suriyelinin ülkeden ayrıldığını, 14 bin 741 Suriyelinin Ürdün'e girdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ürdün Temsilcisi Stefano Severe de önceki gün yaptığı açıklamada, 1 Aralık tarihine kadar 3 bin 852 Suriyeli mültecinin ülkeden ayrıldığını kaydetmişti.



Sınır kapısından ayrılan Suriyeli mültecilerin sayısı ile ilgili 30 bin gibi abartılı rakamların zikredildiğine işaret eden Severe, BMMYK'da kayıtlı olmayan çok sayıda Suriyelinin olduğunu ve rakamlar arasında çelişkinin bundan kaynaklandığını dile getirmişti.



Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtilirken, bunların yarısının "mülteci" statüsünde bulunduğu, diğer kısmının Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.



Suriye ile Ürdün arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damarı addedilen Cabir-Nasib Sınır Kapısı 2015'te güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Kapı ekim ayı ortasında yeniden açılmıştı.



Ürdün'ün Suriye'ye açılan "Ramse" ve "Cabir" sınır kapıları bulunuyor. Bu kapıların karşısında Suriye tarafında ise "Eski Gümrük" ve "Nasib" sınır kapıları yer alıyor.



Suriye rejimine bağlı güçler, 3 yıldan bu yana muhalif güçlerin elinde bulunan iki sınır kapısının denetimini son zamanlarda Rusya ve İran yanlısı milislerin desteğiyle ele geçirmişti.







