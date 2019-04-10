Ürdün'de "Türkiye'de eğitim" konulu fuar Başkent Amman'da Türkiye'deki üniversiteleri tanıtmak amacıyla fuar açıldı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye'deki üniversiteleri tanıtmak amacıyla açılan fuar, Ürdünlü öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, iki gün sürecek fuara, 16 Türk üniversitesi katılım gösterdi. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'de Türkiye'deki üniversiteleri tanıtmak amacıyla 6'ncısı düzenlenen fuara 16 üniversitenin katıldığını söyledi. Karagöz, Ürdünlülerin Türkiye'yi sevdiklerini, bu nedenle üniversite eğitimlerini Türkiye'de tamamlamayı tercih ettiklerini belirtti. Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, fuara ilk kez 16 üniversitenin katıldığına işaret ederek, Ürdünlü öğrencilerin Türkiye'de eğitimlerini tamamlamayı istediklerini, bundan dolayı fuarın büyük rağbet gördüğünü kaydetti.

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