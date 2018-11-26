Ürdün'de tartışmalı vergi yasası Senato'dan da geçti

AMMAN (AA) - Ürdün parlamentosunun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin onayını alan tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı, parlamentonun ikinci kanadı Senato'dan da geçti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Senato'da, mayıs ayından bu yana tartışmalara neden olan ve düzenlemelerin yapıldığı gelir vergisi yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Tasarı, 18 Kasım'da Temsilciler Meclisi'nden geçtiği haliyle, başka bir değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Oylamaya katılan vekil sayısı ve yasa tasarısının kaç oyla kabul edildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz da 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını, eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtmişti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinardan (28 bin 200 dolar) az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştı. 2020 yılı için ise bu sayı, yılık geliri 18 bin dinar (25 bin 380 dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlenmişti.

Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14 bin 100 dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar olmasına karar verilmişti.

Yasanın, yürürlüğe girmesi için Kral Abdullah'ın onayını alması gerekiyor.



Kralın onaylaması durumunda ise tasarı, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girebilecek.

- Ne olmuştu?

Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarısı ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi'ne sevk edilmişti.



Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer er-Rezzaz'ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti.



İstişarelerin ardından taslak üzerinde bazı düzenlemeler yapan hükümet, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun yasa tasarısındaki değişiklikleri onayladığını duyurmuştu.



Açıklamada, "Geliri 18 bin dinardan az olan bir ailenin vergiden muaf tutulması, bunun yanı sıra geliri yılda 9 bin dinardan (yaklaşık 13 bin dolar) fazla olan bireylerin de vergiye tabi tutulmasının" bu değişiklerin en önemlilerinden olduğu belirtilmişti.



Taslağın değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan aileden vergi alınmasını öngörüyordu.



IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor.