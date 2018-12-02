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Ürdün'de tartışmalı vergi yasası Resmi Gazetede

02 Aralık 2018 Pazar 21:46
Ürdün'de tartışmalı vergi yasası Resmi Gazetede

AMMAN (AA) - Ürdün'de tartışmalı vergi yasası, Kraliyet makamlarınca onaylanmasının ardından Resmi Gazetede yayımlandı.

Temsiciler Meclisi ve Senato onayının ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı vekaleten Yardımcısı Prens Faysal bin Hüseyin tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazetede yayımlanan yasanın 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Ürdün Anayasasına göre bazı durumlarda Kralı vekaleten yardımcısın onay ve imza yetkisi bulunuyor.

Yasanın, yürürlüğe girmesi için Kral Abdullah'ın onayını alması gerekiyordu.

Ürdün parlamentosunun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin onayını alan tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı, 26 Kasım'da parlamentonun ikinci kanadı Senato'dan da geçmişti.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını, eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtmişti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinardan (28 bin 200 dolar) az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştı. 2020 yılı için ise bu sayı, yılık geliri 18 bin dinar (25 bin 380 dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlenmişti.

Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14 bin 100 dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar olmasına karar verilmişti.

- Ne olmuştu?

Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarısı ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi'ne sevk edilmişti.

Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer er-Rezzaz'ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti.

Taslağın değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan aileden vergi alınmasını öngörüyordu.

IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:46
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