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Ürdün'de "sarı yelekliler" protesto düzenledi

13 Aralık 2018 Perşembe 04:48
Ürdün'de "sarı yelekliler" protesto düzenledi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde bir grup "sarı yelekli" göstericinin kente bir caddeyi kapatarak hükümeti protesto ettikleri bildirildi.

Ürdün'ün Jo24 haber sitesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İrbid kenti Taybe Sancağı'nda "sarı yelekli" grup ana caddeyi kapatarak lastik yaktı ve protesto düzenledi.

Protestonun hükümet tarafından kısa süre önce kabul edilen gelir vergisi kanuna karşı bir tepki gösterisi olduğu belirtildi.

Geçen hafta bir grup gösterici Amman'daki hükümet binası yakınında gelir vergisi kanununu protesto etmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 04:48
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