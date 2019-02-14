Ürdün'de patlama: 3 ölü, 9 yaralı

Ürdün'de patlama: 3 ölü, 9 yaralı14 Şubat 2019 Perşembe 20:33
AMMAN (AA) - Ürdün'ün Salt kentinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'ın batısındaki Salt kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlerde ise patlamaya bir mayının neden olduğu ileri sürüldü.
Ürdün resmi makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
YORUM YAZ